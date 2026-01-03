SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 2
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
0 comentários
53 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
376
Negociações com lucro:
143 (38.03%)
Negociações com perda:
233 (61.97%)
Melhor negociação:
499.20 USD
Pior negociação:
-503.40 USD
Lucro bruto:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Perda bruta:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (368.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 254.96 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
253 (67.29%)
Negociações curtas:
123 (32.71%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
5.40 USD
Lucro médio:
220.05 USD
Perda média:
-126.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 406.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 815.36 USD (9)
Crescimento mensal:
48.97%
Previsão anual:
594.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 805.80 USD
Máximo:
4 913.23 USD (361.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
85.85% (4 913.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +499.20 USD
Pior negociação: -503 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +368.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 406.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
307 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
DON'T COPY
Sem comentários
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
I SIGNAL TF 2
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
11K
USD
53
0%
376
38%
100%
1.06
5.40
USD
86%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.