Negociações:
376
Negociações com lucro:
143 (38.03%)
Negociações com perda:
233 (61.97%)
Melhor negociação:
499.20 USD
Pior negociação:
-503.40 USD
Lucro bruto:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Perda bruta:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (368.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 254.96 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.41
Negociações longas:
253 (67.29%)
Negociações curtas:
123 (32.71%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
5.40 USD
Lucro médio:
220.05 USD
Perda média:
-126.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-1 406.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 815.36 USD (9)
Crescimento mensal:
48.97%
Previsão anual:
594.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 805.80 USD
Máximo:
4 913.23 USD (361.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
85.85% (4 913.23 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|NQ100.R
|29
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURJPY
|8
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.1K
|NQ100.R
|-939
|GBPJPY
|-102
|USDJPY
|-71
|EURJPY
|144
|CADJPY
|-236
|CHFJPY
|-28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|267
|USDCAD
|-29
|AUDUSD
|-69
|EURNZD
|-9
|USDCHF
|-50
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-46K
|GBPJPY
|-454
|USDJPY
|-3K
|EURJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|693
|AUDJPY
|771
|NZDJPY
|3.9K
|USDCAD
|308
|AUDUSD
|-600
|EURNZD
|-787
|USDCHF
|-350
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +499.20 USD
Pior negociação: -503 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +368.94 USD
Máxima perda consecutiva: -1 406.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
