- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
376
利益トレード:
143 (38.03%)
損失トレード:
233 (61.97%)
ベストトレード:
499.20 USD
最悪のトレード:
-503.40 USD
総利益:
31 467.82 USD (405 785 pips)
総損失:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
最大連続の勝ち:
8 (368.94 USD)
最大連続利益:
2 254.96 USD (7)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
253 (67.29%)
短いトレード:
123 (32.71%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
5.40 USD
平均利益:
220.05 USD
平均損失:
-126.34 USD
最大連続の負け:
16 (-1 406.32 USD)
最大連続損失:
-1 815.36 USD (9)
月間成長:
48.97%
年間予想:
594.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 805.80 USD
最大の:
4 913.23 USD (361.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.85% (4 913.23 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|NQ100.R
|29
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURJPY
|8
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.1K
|NQ100.R
|-939
|GBPJPY
|-102
|USDJPY
|-71
|EURJPY
|144
|CADJPY
|-236
|CHFJPY
|-28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|267
|USDCAD
|-29
|AUDUSD
|-69
|EURNZD
|-9
|USDCHF
|-50
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-46K
|GBPJPY
|-454
|USDJPY
|-3K
|EURJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|693
|AUDJPY
|771
|NZDJPY
|3.9K
|USDCAD
|308
|AUDUSD
|-600
|EURNZD
|-787
|USDCHF
|-350
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +499.20 USD
最悪のトレード: -503 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +368.94 USD
最大連続損失: -1 406.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
