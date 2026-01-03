シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 2
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
レビュー0件
53週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
376
利益トレード:
143 (38.03%)
損失トレード:
233 (61.97%)
ベストトレード:
499.20 USD
最悪のトレード:
-503.40 USD
総利益:
31 467.82 USD (405 785 pips)
総損失:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
最大連続の勝ち:
8 (368.94 USD)
最大連続利益:
2 254.96 USD (7)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.41
長いトレード:
253 (67.29%)
短いトレード:
123 (32.71%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
5.40 USD
平均利益:
220.05 USD
平均損失:
-126.34 USD
最大連続の負け:
16 (-1 406.32 USD)
最大連続損失:
-1 815.36 USD (9)
月間成長:
48.97%
年間予想:
594.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 805.80 USD
最大の:
4 913.23 USD (361.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
85.85% (4 913.23 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +499.20 USD
最悪のトレード: -503 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +368.94 USD
最大連続損失: -1 406.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
307 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
DON'T COPY
レビューなし
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
I SIGNAL TF 2
30 USD/月
-70%
0
0
USD
11K
USD
53
0%
376
38%
100%
1.06
5.40
USD
86%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください