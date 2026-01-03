信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
376
盈利交易:
143 (38.03%)
亏损交易:
233 (61.97%)
最好交易:
499.20 USD
最差交易:
-503.40 USD
毛利:
31 467.82 USD (405 785 pips)
毛利亏损:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
最大连续赢利:
8 (368.94 USD)
最大连续盈利:
2 254.96 USD (7)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.32%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.41
长期交易:
253 (67.29%)
短期交易:
123 (32.71%)
利润因子:
1.07
预期回报:
5.40 USD
平均利润:
220.05 USD
平均损失:
-126.34 USD
最大连续失误:
16 (-1 406.32 USD)
最大连续亏损:
-1 815.36 USD (9)
每月增长:
48.97%
年度预测:
594.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 805.80 USD
最大值:
4 913.23 USD (361.95%)
相对跌幅:
结余:
85.85% (4 913.23 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +499.20 USD
最差交易: -503 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +368.94 USD
最大连续亏损: -1 406.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
307 更多...
DON'T COPY
没有评论
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
