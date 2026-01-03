- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
376
盈利交易:
143 (38.03%)
亏损交易:
233 (61.97%)
最好交易:
499.20 USD
最差交易:
-503.40 USD
毛利:
31 467.82 USD (405 785 pips)
毛利亏损:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
最大连续赢利:
8 (368.94 USD)
最大连续盈利:
2 254.96 USD (7)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.32%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.41
长期交易:
253 (67.29%)
短期交易:
123 (32.71%)
利润因子:
1.07
预期回报:
5.40 USD
平均利润:
220.05 USD
平均损失:
-126.34 USD
最大连续失误:
16 (-1 406.32 USD)
最大连续亏损:
-1 815.36 USD (9)
每月增长:
48.97%
年度预测:
594.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 805.80 USD
最大值:
4 913.23 USD (361.95%)
相对跌幅:
结余:
85.85% (4 913.23 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|NQ100.R
|29
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURJPY
|8
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.1K
|NQ100.R
|-939
|GBPJPY
|-102
|USDJPY
|-71
|EURJPY
|144
|CADJPY
|-236
|CHFJPY
|-28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|267
|USDCAD
|-29
|AUDUSD
|-69
|EURNZD
|-9
|USDCHF
|-50
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-46K
|GBPJPY
|-454
|USDJPY
|-3K
|EURJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|693
|AUDJPY
|771
|NZDJPY
|3.9K
|USDCAD
|308
|AUDUSD
|-600
|EURNZD
|-787
|USDCHF
|-350
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +499.20 USD
最差交易: -503 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +368.94 USD
最大连续亏损: -1 406.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
DON'T COPY
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-70%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
53
0%
376
38%
100%
1.06
5.40
USD
USD
86%
1:50