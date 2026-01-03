SegnaliSezioni
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
0 recensioni
53 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
376
Profit Trade:
143 (38.03%)
Loss Trade:
233 (61.97%)
Best Trade:
499.20 USD
Worst Trade:
-503.40 USD
Profitto lordo:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Perdita lorda:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (368.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 254.96 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
253 (67.29%)
Short Trade:
123 (32.71%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
5.40 USD
Profitto medio:
220.05 USD
Perdita media:
-126.34 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-1 406.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 815.36 USD (9)
Crescita mensile:
48.97%
Previsione annuale:
594.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 805.80 USD
Massimale:
4 913.23 USD (361.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
85.85% (4 913.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +499.20 USD
Worst Trade: -503 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +368.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1 406.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
307 più
DON'T COPY
Non ci sono recensioni
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
