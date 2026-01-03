SignaleKategorien
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
0 Bewertungen
53 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
376
Gewinntrades:
143 (38.03%)
Verlusttrades:
233 (61.97%)
Bester Trade:
499.20 USD
Schlechtester Trade:
-503.40 USD
Bruttoprofit:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Bruttoverlust:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (368.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 254.96 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
5.32%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.41
Long-Positionen:
253 (67.29%)
Short-Positionen:
123 (32.71%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
5.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
220.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-126.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-1 406.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 815.36 USD (9)
Wachstum pro Monat :
48.97%
Jahresprognose:
594.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 805.80 USD
Maximaler:
4 913.23 USD (361.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
85.85% (4 913.23 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +499.20 USD
Schlechtester Trade: -503 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +368.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 406.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
noch 307 ...
DON'T COPY
Keine Bewertungen
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.