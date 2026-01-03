- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
381
Transacciones Rentables:
145 (38.05%)
Transacciones Irrentables:
236 (61.94%)
Mejor transacción:
499.20 USD
Peor transacción:
-503.40 USD
Beneficio Bruto:
32 418.84 USD (415 385 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 361.24 USD (409 437 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (368.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 254.96 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.34%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.42
Transacciones Largas:
258 (67.72%)
Transacciones Cortas:
123 (32.28%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
5.40 USD
Beneficio medio:
223.58 USD
Pérdidas medias:
-128.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1 406.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 815.36 USD (9)
Crecimiento al mes:
65.90%
Pronóstico anual:
799.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 805.80 USD
Máxima:
4 913.23 USD (361.95%)
Reducción relativa:
De balance:
85.85% (4 913.23 USD)
De fondos:
3.40% (348.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|289
|NQ100.R
|29
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURJPY
|8
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.2K
|NQ100.R
|-939
|GBPJPY
|-102
|USDJPY
|-71
|EURJPY
|144
|CADJPY
|-236
|CHFJPY
|-28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|267
|USDCAD
|-29
|AUDUSD
|-69
|EURNZD
|-9
|USDCHF
|-50
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|52K
|NQ100.R
|-46K
|GBPJPY
|-454
|USDJPY
|-3K
|EURJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|693
|AUDJPY
|771
|NZDJPY
|3.9K
|USDCAD
|308
|AUDUSD
|-600
|EURNZD
|-787
|USDCHF
|-350
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +499.20 USD
Peor transacción: -503 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +368.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 406.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
otros 306...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
DON'T COPY
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-69%
0
0
USD
USD
9.6K
USD
USD
53
0%
381
38%
100%
1.06
5.40
USD
USD
86%
1:50