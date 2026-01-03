SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 2
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
0 comentarios
53 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
381
Transacciones Rentables:
145 (38.05%)
Transacciones Irrentables:
236 (61.94%)
Mejor transacción:
499.20 USD
Peor transacción:
-503.40 USD
Beneficio Bruto:
32 418.84 USD (415 385 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 361.24 USD (409 437 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (368.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 254.96 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
8.34%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.42
Transacciones Largas:
258 (67.72%)
Transacciones Cortas:
123 (32.28%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
5.40 USD
Beneficio medio:
223.58 USD
Pérdidas medias:
-128.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-1 406.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 815.36 USD (9)
Crecimiento al mes:
65.90%
Pronóstico anual:
799.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 805.80 USD
Máxima:
4 913.23 USD (361.95%)
Reducción relativa:
De balance:
85.85% (4 913.23 USD)
De fondos:
3.40% (348.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 289
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.2K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 52K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +499.20 USD
Peor transacción: -503 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +368.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 406.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
otros 306...
DON'T COPY
No hay comentarios
2026.01.09 16:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
