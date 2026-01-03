SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / I SIGNAL TF 2
Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
0 avis
53 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
376
Bénéfice trades:
143 (38.03%)
Perte trades:
233 (61.97%)
Meilleure transaction:
499.20 USD
Pire transaction:
-503.40 USD
Bénéfice brut:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Perte brute:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (368.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 254.96 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.32%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
253 (67.29%)
Courts trades:
123 (32.71%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
5.40 USD
Bénéfice moyen:
220.05 USD
Perte moyenne:
-126.34 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-1 406.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 815.36 USD (9)
Croissance mensuelle:
48.97%
Prévision annuelle:
594.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 805.80 USD
Maximal:
4 913.23 USD (361.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
85.85% (4 913.23 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +499.20 USD
Pire transaction: -503 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +368.94 USD
Perte consécutive maximale: -1 406.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1

DON'T COPY
Aucun avis
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.