Sofyan Andri Yono

I SIGNAL TF 2

Sofyan Andri Yono
0 отзывов
53 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -70%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
376
Прибыльных трейдов:
143 (38.03%)
Убыточных трейдов:
233 (61.97%)
Лучший трейд:
499.20 USD
Худший трейд:
-503.40 USD
Общая прибыль:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Общий убыток:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (368.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 254.96 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
253 (67.29%)
Коротких трейдов:
123 (32.71%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
5.40 USD
Средняя прибыль:
220.05 USD
Средний убыток:
-126.34 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 406.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 815.36 USD (9)
Прирост в месяц:
48.97%
Годовой прогноз:
594.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 805.80 USD
Максимальная:
4 913.23 USD (361.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.85% (4 913.23 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 284
NQ100.R 29
GBPJPY 15
USDJPY 13
EURJPY 8
CADJPY 6
CHFJPY 6
AUDJPY 5
NZDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.1K
NQ100.R -939
GBPJPY -102
USDJPY -71
EURJPY 144
CADJPY -236
CHFJPY -28
AUDJPY 24
NZDJPY 267
USDCAD -29
AUDUSD -69
EURNZD -9
USDCHF -50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 51K
NQ100.R -46K
GBPJPY -454
USDJPY -3K
EURJPY 1.8K
CADJPY -1.9K
CHFJPY 693
AUDJPY 771
NZDJPY 3.9K
USDCAD 308
AUDUSD -600
EURNZD -787
USDCHF -350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +499.20 USD
Худший трейд: -503 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +368.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 406.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
NetoTrade-Primary
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ILQAu-A1 Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
еще 307...
DON'T COPY
Нет отзывов
2026.01.03 13:20
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
I SIGNAL TF 2
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
11K
USD
53
0%
376
38%
100%
1.06
5.40
USD
86%
1:50
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.