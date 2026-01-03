- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
376
Прибыльных трейдов:
143 (38.03%)
Убыточных трейдов:
233 (61.97%)
Лучший трейд:
499.20 USD
Худший трейд:
-503.40 USD
Общая прибыль:
31 467.82 USD (405 785 pips)
Общий убыток:
-29 437.89 USD (400 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (368.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 254.96 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.41
Длинных трейдов:
253 (67.29%)
Коротких трейдов:
123 (32.71%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
5.40 USD
Средняя прибыль:
220.05 USD
Средний убыток:
-126.34 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-1 406.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 815.36 USD (9)
Прирост в месяц:
48.97%
Годовой прогноз:
594.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 805.80 USD
Максимальная:
4 913.23 USD (361.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
85.85% (4 913.23 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|284
|NQ100.R
|29
|GBPJPY
|15
|USDJPY
|13
|EURJPY
|8
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|USDCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.1K
|NQ100.R
|-939
|GBPJPY
|-102
|USDJPY
|-71
|EURJPY
|144
|CADJPY
|-236
|CHFJPY
|-28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|267
|USDCAD
|-29
|AUDUSD
|-69
|EURNZD
|-9
|USDCHF
|-50
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|51K
|NQ100.R
|-46K
|GBPJPY
|-454
|USDJPY
|-3K
|EURJPY
|1.8K
|CADJPY
|-1.9K
|CHFJPY
|693
|AUDJPY
|771
|NZDJPY
|3.9K
|USDCAD
|308
|AUDUSD
|-600
|EURNZD
|-787
|USDCHF
|-350
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +499.20 USD
Худший трейд: -503 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +368.94 USD
Макс. убыток в серии: -1 406.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ILQAu-A1 Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
еще 307...
DON'T COPY
