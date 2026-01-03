- Büyüme
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
48 (96.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.00%)
En iyi işlem:
6.18 USD
En kötü işlem:
-1.70 USD
Brüt kâr:
89.28 USD (9 332 pips)
Brüt zarar:
-7.21 USD (252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (41.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.33 USD (15)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
25.97
Alış işlemleri:
20 (40.00%)
Satış işlemleri:
30 (60.00%)
Kâr faktörü:
12.38
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.71 USD (2)
Aylık büyüme:
42.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
3.16 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
