Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Goldminer AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
48 (96.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.00%)
En iyi işlem:
6.18 USD
En kötü işlem:
-1.70 USD
Brüt kâr:
89.28 USD (9 332 pips)
Brüt zarar:
-7.21 USD (252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (41.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.33 USD (15)
Sharpe oranı:
1.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
25.97
Alış işlemleri:
20 (40.00%)
Satış işlemleri:
30 (60.00%)
Kâr faktörü:
12.38
Beklenen getiri:
1.64 USD
Ortalama kâr:
1.86 USD
Ortalama zarar:
-3.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.71 USD (2)
Aylık büyüme:
42.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
3.16 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.18 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
İnceleme yok
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
