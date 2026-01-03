- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
48 (96.00%)
Loss Trade:
2 (4.00%)
Best Trade:
6.18 USD
Worst Trade:
-1.70 USD
Profitto lordo:
89.28 USD (9 332 pips)
Perdita lorda:
-7.21 USD (252 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (41.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.33 USD (15)
Indice di Sharpe:
1.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
25.97
Long Trade:
20 (40.00%)
Short Trade:
30 (60.00%)
Fattore di profitto:
12.38
Profitto previsto:
1.64 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-3.61 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.71 USD (2)
Crescita mensile:
42.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
3.16 USD (1.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.18 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.95 USD
Massima perdita consecutiva: -2.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
