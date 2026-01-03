- Прирост
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
48 (96.00%)
Убыточных трейдов:
2 (4.00%)
Лучший трейд:
6.18 USD
Худший трейд:
-1.70 USD
Общая прибыль:
89.28 USD (9 332 pips)
Общий убыток:
-7.21 USD (252 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (41.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.33 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
25.97
Длинных трейдов:
20 (40.00%)
Коротких трейдов:
30 (60.00%)
Профит фактор:
12.38
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-3.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.71 USD (2)
Прирост в месяц:
42.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
3.16 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
