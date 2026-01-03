СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Goldminer AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Goldminer AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
48 (96.00%)
Убыточных трейдов:
2 (4.00%)
Лучший трейд:
6.18 USD
Худший трейд:
-1.70 USD
Общая прибыль:
89.28 USD (9 332 pips)
Общий убыток:
-7.21 USD (252 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (41.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
47.33 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
1.31
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
25.97
Длинных трейдов:
20 (40.00%)
Коротких трейдов:
30 (60.00%)
Профит фактор:
12.38
Мат. ожидание:
1.64 USD
Средняя прибыль:
1.86 USD
Средний убыток:
-3.61 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.71 USD (2)
Прирост в месяц:
42.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
3.16 USD (1.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.18 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.95 USD
Макс. убыток в серии: -2.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Нет отзывов
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
