- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
48 (96.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (4.00%)
Mejor transacción:
6.18 USD
Peor transacción:
-1.70 USD
Beneficio Bruto:
89.28 USD (9 332 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.21 USD (252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (41.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.33 USD (15)
Ratio de Sharpe:
1.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
25.97
Transacciones Largas:
20 (40.00%)
Transacciones Cortas:
30 (60.00%)
Factor de Beneficio:
12.38
Beneficio Esperado:
1.64 USD
Beneficio medio:
1.86 USD
Pérdidas medias:
-3.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.71 USD (2)
Crecimiento al mes:
42.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.45 USD
Máxima:
3.16 USD (1.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.18 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +41.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
No hay comentarios