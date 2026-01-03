SeñalesSecciones
Goldminer AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Goldminer AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
48 (96.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (4.00%)
Mejor transacción:
6.18 USD
Peor transacción:
-1.70 USD
Beneficio Bruto:
89.28 USD (9 332 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.21 USD (252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (41.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
47.33 USD (15)
Ratio de Sharpe:
1.31
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
25.97
Transacciones Largas:
20 (40.00%)
Transacciones Cortas:
30 (60.00%)
Factor de Beneficio:
12.38
Beneficio Esperado:
1.64 USD
Beneficio medio:
1.86 USD
Pérdidas medias:
-3.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-2.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.71 USD (2)
Crecimiento al mes:
42.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.45 USD
Máxima:
3.16 USD (1.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.18 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +41.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2.71 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
