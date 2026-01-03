- 자본
- 축소
트레이드:
50
이익 거래:
48 (96.00%)
손실 거래:
2 (4.00%)
최고의 거래:
6.18 USD
최악의 거래:
-1.70 USD
총 수익:
89.28 USD (9 332 pips)
총 손실:
-7.21 USD (252 pips)
연속 최대 이익:
33 (41.95 USD)
연속 최대 이익:
47.33 USD (15)
샤프 비율:
1.31
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
25.97
롱(주식매수):
20 (40.00%)
숏(주식차입매도):
30 (60.00%)
수익 요인:
12.38
기대수익:
1.64 USD
평균 이익:
1.86 USD
평균 손실:
-3.61 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.71 USD)
연속 최대 손실:
-2.71 USD (2)
월별 성장률:
42.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.45 USD
최대한의:
3.16 USD (1.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.24% (2.89 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.18 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +41.95 USD
연속 최대 손실: -2.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음