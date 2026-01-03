SignaleKategorien
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Goldminer AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
48 (96.00%)
Verlusttrades:
2 (4.00%)
Bester Trade:
6.18 USD
Schlechtester Trade:
-1.70 USD
Bruttoprofit:
89.28 USD (9 332 pips)
Bruttoverlust:
-7.21 USD (252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (41.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.33 USD (15)
Sharpe Ratio:
1.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
25.97
Long-Positionen:
20 (40.00%)
Short-Positionen:
30 (60.00%)
Profit-Faktor:
12.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.71 USD (2)
Wachstum pro Monat :
42.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.45 USD
Maximaler:
3.16 USD (1.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.18 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Keine Bewertungen
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
