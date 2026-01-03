- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
48 (96.00%)
Verlusttrades:
2 (4.00%)
Bester Trade:
6.18 USD
Schlechtester Trade:
-1.70 USD
Bruttoprofit:
89.28 USD (9 332 pips)
Bruttoverlust:
-7.21 USD (252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (41.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
47.33 USD (15)
Sharpe Ratio:
1.31
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
25.97
Long-Positionen:
20 (40.00%)
Short-Positionen:
30 (60.00%)
Profit-Faktor:
12.38
Mathematische Gewinnerwartung:
1.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.71 USD (2)
Wachstum pro Monat :
42.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.45 USD
Maximaler:
3.16 USD (1.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +6.18 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
