- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
50
盈利交易:
48 (96.00%)
亏损交易:
2 (4.00%)
最好交易:
6.18 USD
最差交易:
-1.70 USD
毛利:
89.28 USD (9 332 pips)
毛利亏损:
-7.21 USD (252 pips)
最大连续赢利:
33 (41.95 USD)
最大连续盈利:
47.33 USD (15)
夏普比率:
1.31
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
25.97
长期交易:
20 (40.00%)
短期交易:
30 (60.00%)
利润因子:
12.38
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
1.86 USD
平均损失:
-3.61 USD
最大连续失误:
2 (-2.71 USD)
最大连续亏损:
-2.71 USD (2)
每月增长:
42.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.45 USD
最大值:
3.16 USD (1.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.18 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +41.95 USD
最大连续亏损: -2.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
