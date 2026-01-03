- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
48 (96.00%)
損失トレード:
2 (4.00%)
ベストトレード:
6.18 USD
最悪のトレード:
-1.70 USD
総利益:
89.28 USD (9 332 pips)
総損失:
-7.21 USD (252 pips)
最大連続の勝ち:
33 (41.95 USD)
最大連続利益:
47.33 USD (15)
シャープレシオ:
1.31
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
25.97
長いトレード:
20 (40.00%)
短いトレード:
30 (60.00%)
プロフィットファクター:
12.38
期待されたペイオフ:
1.64 USD
平均利益:
1.86 USD
平均損失:
-3.61 USD
最大連続の負け:
2 (-2.71 USD)
最大連続損失:
-2.71 USD (2)
月間成長:
42.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.45 USD
最大の:
3.16 USD (1.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.18 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +41.95 USD
最大連続損失: -2.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
レビューなし