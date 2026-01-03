- Crescimento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
48 (96.00%)
Negociações com perda:
2 (4.00%)
Melhor negociação:
6.18 USD
Pior negociação:
-1.70 USD
Lucro bruto:
89.28 USD (9 332 pips)
Perda bruta:
-7.21 USD (252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (41.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.33 USD (15)
Índice de Sharpe:
1.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
25.97
Negociações longas:
20 (40.00%)
Negociações curtas:
30 (60.00%)
Fator de lucro:
12.38
Valor esperado:
1.64 USD
Lucro médio:
1.86 USD
Perda média:
-3.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.71 USD (2)
Crescimento mensal:
42.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
3.16 USD (1.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.18 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +41.95 USD
Máxima perda consecutiva: -2.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
