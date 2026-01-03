SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Goldminer AI
Ruben Octavio Gonzalez Aviles

Goldminer AI

Ruben Octavio Gonzalez Aviles
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
48 (96.00%)
Negociações com perda:
2 (4.00%)
Melhor negociação:
6.18 USD
Pior negociação:
-1.70 USD
Lucro bruto:
89.28 USD (9 332 pips)
Perda bruta:
-7.21 USD (252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (41.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
47.33 USD (15)
Índice de Sharpe:
1.31
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
25.97
Negociações longas:
20 (40.00%)
Negociações curtas:
30 (60.00%)
Fator de lucro:
12.38
Valor esperado:
1.64 USD
Lucro médio:
1.86 USD
Perda média:
-3.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.71 USD (2)
Crescimento mensal:
42.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
3.16 USD (1.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 9.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.18 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +41.95 USD
Máxima perda consecutiva: -2.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar