İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
7.88 USD
En kötü işlem:
-11.18 USD
Brüt kâr:
31.80 USD (449 pips)
Brüt zarar:
-27.27 USD (581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (19.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.11 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.44%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.33
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-6.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-13.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.82 USD (2)
Aylık büyüme:
0.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.82 USD
Maksimum:
13.82 USD (0.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.42% (13.82 USD)
Varlığa göre:
3.65% (120.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|4
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|GBPJPY
|-11
|NZDCAD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|50
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|GBPJPY
|-146
|NZDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.88 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|5.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|7.73 × 30
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
İnceleme yok
