交易:
12
盈利交易:
6 (50.00%)
亏损交易:
6 (50.00%)
最好交易:
7.88 USD
最差交易:
-11.18 USD
毛利:
31.80 USD (449 pips)
毛利亏损:
-46.39 USD (829 pips)
最大连续赢利:
3 (19.11 USD)
最大连续盈利:
19.11 USD (3)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
-0.73
长期交易:
7 (58.33%)
短期交易:
5 (41.67%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.22 USD
平均利润:
5.30 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
2 (-19.12 USD)
最大连续亏损:
-19.12 USD (2)
每月增长:
-0.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.59 USD
最大值:
19.88 USD (0.60%)
相对跌幅:
结余:
0.60% (19.88 USD)
净值:
3.65% (120.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|-30
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|NZDCAD
|-2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDJPY
|50
|GBPJPY
|-394
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|NZDCAD
|-26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.88 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.11 USD
最大连续亏损: -19.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
