Chi Wah Liu

GreenFroggie

Chi Wah Liu
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
12
盈利交易:
6 (50.00%)
亏损交易:
6 (50.00%)
最好交易:
7.88 USD
最差交易:
-11.18 USD
毛利:
31.80 USD (449 pips)
毛利亏损:
-46.39 USD (829 pips)
最大连续赢利:
3 (19.11 USD)
最大连续盈利:
19.11 USD (3)
夏普比率:
-0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.86%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
-0.73
长期交易:
7 (58.33%)
短期交易:
5 (41.67%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-1.22 USD
平均利润:
5.30 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
2 (-19.12 USD)
最大连续亏损:
-19.12 USD (2)
每月增长:
-0.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.59 USD
最大值:
19.88 USD (0.60%)
相对跌幅:
结余:
0.60% (19.88 USD)
净值:
3.65% (120.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDJPY 3
GBPJPY 3
GBPNZD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDJPY 4
GBPJPY -30
GBPNZD -4
USDJPY 10
CADJPY 8
NZDCAD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDJPY 50
GBPJPY -394
GBPNZD -260
USDJPY 147
CADJPY 103
NZDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +7.88 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +19.11 USD
最大连续亏损: -19.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
VantageInternational-Demo
1.86 × 7
RadexMarkets-Real 6
5.60 × 5
RoboForex-ProCent-2
7.73 × 30
FBS-Real-9
12.67 × 3
2026.01.06 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GreenFroggie
每月30 USD
-0%
0
0
USD
3.3K
USD
1
0%
12
50%
100%
0.68
-1.22
USD
4%
1:500
