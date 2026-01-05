- Incremento
- Reducción
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
11 (57.89%)
Transacciones Irrentables:
8 (42.11%)
Mejor transacción:
121.37 USD
Peor transacción:
-73.13 USD
Beneficio Bruto:
185.93 USD (1 189 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.26 USD (1 896 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (32.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.37 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
5.49%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
14 (73.68%)
Transacciones Cortas:
5 (26.32%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
2.51 USD
Beneficio medio:
16.90 USD
Pérdidas medias:
-17.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-91.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-91.87 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.44%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
73.70 USD
Máxima:
91.87 USD (2.77%)
Reducción relativa:
De balance:
2.77% (91.87 USD)
De fondos:
13.44% (446.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|4
|CADJPY
|4
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDJPY
|11
|CADJPY
|37
|USDJPY
|17
|GBPJPY
|-30
|GBPNZD
|-4
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDJPY
|146
|CADJPY
|-568
|USDJPY
|244
|GBPJPY
|-394
|GBPNZD
|-260
|NZDCAD
|52
|GBPCHF
|73
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +121.37 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +32.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -91.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|5.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|7.73 × 30
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
