Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
6 (50.00%)
Убыточных трейдов:
6 (50.00%)
Лучший трейд:
7.88 USD
Худший трейд:
-11.18 USD
Общая прибыль:
31.80 USD (449 pips)
Общий убыток:
-46.39 USD (829 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (19.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-1.22 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.12 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.59 USD
Максимальная:
19.88 USD (0.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.60% (19.88 USD)
По эквити:
3.69% (121.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|-30
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|NZDCAD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPY
|50
|GBPJPY
|-394
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|NZDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.88 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.11 USD
Макс. убыток в серии: -19.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|5.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|7.73 × 30
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
12
50%
100%
0.68
-1.22
USD
USD
4%
1:500