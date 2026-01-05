СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GreenFroggie
Chi Wah Liu

GreenFroggie

Chi Wah Liu
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
6 (50.00%)
Убыточных трейдов:
6 (50.00%)
Лучший трейд:
7.88 USD
Худший трейд:
-11.18 USD
Общая прибыль:
31.80 USD (449 pips)
Общий убыток:
-46.39 USD (829 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (19.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
19.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.86%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
7 (58.33%)
Коротких трейдов:
5 (41.67%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-1.22 USD
Средняя прибыль:
5.30 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.12 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.59 USD
Максимальная:
19.88 USD (0.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.60% (19.88 USD)
По эквити:
3.69% (121.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDJPY 3
GBPJPY 3
GBPNZD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDJPY 4
GBPJPY -30
GBPNZD -4
USDJPY 10
CADJPY 8
NZDCAD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDJPY 50
GBPJPY -394
GBPNZD -260
USDJPY 147
CADJPY 103
NZDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.88 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +19.11 USD
Макс. убыток в серии: -19.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
VantageInternational-Demo
1.86 × 7
RadexMarkets-Real 6
5.60 × 5
RoboForex-ProCent-2
7.73 × 30
FBS-Real-9
12.67 × 3
Нет отзывов
2026.01.06 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.