- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
6 (50.00%)
Verlusttrades:
6 (50.00%)
Bester Trade:
7.88 USD
Schlechtester Trade:
-11.18 USD
Bruttoprofit:
31.80 USD (449 pips)
Bruttoverlust:
-46.39 USD (829 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (19.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
19.11 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.86%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
59 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.73
Long-Positionen:
7 (58.33%)
Short-Positionen:
5 (41.67%)
Profit-Faktor:
0.69
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.73 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-19.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-0.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.59 USD
Maximaler:
19.88 USD (0.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.60% (19.88 USD)
Kapital:
3.75% (123.11 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|-30
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|NZDCAD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDJPY
|50
|GBPJPY
|-394
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|NZDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +7.88 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +19.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.12 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|5.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|7.73 × 30
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
12
50%
100%
0.68
-1.22
USD
USD
4%
1:500