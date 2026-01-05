- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
7 (53.84%)
손실 거래:
6 (46.15%)
최고의 거래:
7.88 USD
최악의 거래:
-11.18 USD
총 수익:
39.21 USD (545 pips)
총 손실:
-46.39 USD (829 pips)
연속 최대 이익:
3 (19.11 USD)
연속 최대 이익:
19.11 USD (3)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.25%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
8 (61.54%)
숏(주식차입매도):
5 (38.46%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.55 USD
평균 이익:
5.60 USD
평균 손실:
-7.73 USD
연속 최대 손실:
2 (-19.12 USD)
연속 최대 손실:
-19.12 USD (2)
월별 성장률:
-0.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.59 USD
최대한의:
19.88 USD (0.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.60% (19.88 USD)
자본금별:
7.00% (230.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDJPY
|11
|GBPJPY
|-30
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|NZDCAD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDJPY
|146
|GBPJPY
|-394
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|NZDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
13
53%
100%
0.84
-0.55
USD
USD
7%
1:500