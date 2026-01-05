シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GreenFroggie
Chi Wah Liu

GreenFroggie

Chi Wah Liu
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
6 (50.00%)
損失トレード:
6 (50.00%)
ベストトレード:
7.88 USD
最悪のトレード:
-11.18 USD
総利益:
31.80 USD (449 pips)
総損失:
-46.39 USD (829 pips)
最大連続の勝ち:
3 (19.11 USD)
最大連続利益:
19.11 USD (3)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-1.22 USD
平均利益:
5.30 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
2 (-19.12 USD)
最大連続損失:
-19.12 USD (2)
月間成長:
-0.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.59 USD
最大の:
19.88 USD (0.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.60% (19.88 USD)
エクイティによる:
3.75% (123.11 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDJPY 3
GBPJPY 3
GBPNZD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDJPY 4
GBPJPY -30
GBPNZD -4
USDJPY 10
CADJPY 8
NZDCAD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDJPY 50
GBPJPY -394
GBPNZD -260
USDJPY 147
CADJPY 103
NZDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +7.88 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +19.11 USD
最大連続損失: -19.12 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
VantageInternational-Demo
1.86 × 7
RadexMarkets-Real 6
5.60 × 5
RoboForex-ProCent-2
7.73 × 30
FBS-Real-9
12.67 × 3
レビューなし
2026.01.06 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
