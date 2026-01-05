いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

E8Funding-Demo 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 2 VantageInternational-Live 14 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 6 VantageInternational-Live 11 0.33 × 3 VantageInternational-Demo 1.86 × 7 RadexMarkets-Real 6 5.60 × 5 RoboForex-ProCent-2 7.73 × 30 FBS-Real-9 12.67 × 3