- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
6 (50.00%)
損失トレード:
6 (50.00%)
ベストトレード:
7.88 USD
最悪のトレード:
-11.18 USD
総利益:
31.80 USD (449 pips)
総損失:
-46.39 USD (829 pips)
最大連続の勝ち:
3 (19.11 USD)
最大連続利益:
19.11 USD (3)
シャープレシオ:
-0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.86%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
-0.73
長いトレード:
7 (58.33%)
短いトレード:
5 (41.67%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-1.22 USD
平均利益:
5.30 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
2 (-19.12 USD)
最大連続損失:
-19.12 USD (2)
月間成長:
-0.44%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.59 USD
最大の:
19.88 USD (0.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.60% (19.88 USD)
エクイティによる:
3.75% (123.11 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|-30
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|NZDCAD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDJPY
|50
|GBPJPY
|-394
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|NZDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.88 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +19.11 USD
最大連続損失: -19.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|5.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|7.73 × 30
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
12
50%
100%
0.68
-1.22
USD
USD
4%
1:500