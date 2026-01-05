SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GreenFroggie
Chi Wah Liu

GreenFroggie

Chi Wah Liu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
7.88 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
31.80 USD (449 pips)
Perdita lorda:
-27.27 USD (581 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (19.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-6.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.82 USD (2)
Crescita mensile:
0.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.82 USD
Massimale:
13.82 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (13.82 USD)
Per equità:
3.65% (120.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 3
GBPNZD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
GBPJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 4
GBPNZD -4
USDJPY 10
CADJPY 8
GBPJPY -11
NZDCAD -2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 50
GBPNZD -260
USDJPY 147
CADJPY 103
GBPJPY -146
NZDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.88 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.11 USD
Massima perdita consecutiva: -13.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
VantageInternational-Demo
1.86 × 7
RadexMarkets-Real 6
5.60 × 5
RoboForex-ProCent-2
7.73 × 30
FBS-Real-9
12.67 × 3
Non ci sono recensioni
2026.01.06 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.