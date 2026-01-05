- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
7.88 USD
Worst Trade:
-11.18 USD
Profitto lordo:
31.80 USD (449 pips)
Perdita lorda:
-27.27 USD (581 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (19.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.33
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
5.30 USD
Perdita media:
-6.82 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.82 USD (2)
Crescita mensile:
0.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.82 USD
Massimale:
13.82 USD (0.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.42% (13.82 USD)
Per equità:
3.65% (120.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|4
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|GBPJPY
|-11
|NZDCAD
|-2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|50
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|GBPJPY
|-146
|NZDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.88 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.11 USD
Massima perdita consecutiva: -13.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|5.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|7.73 × 30
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
10
60%
100%
1.16
0.45
USD
USD
4%
1:500