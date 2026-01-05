SinaisSeções
Chi Wah Liu

GreenFroggie

Chi Wah Liu
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
6 (50.00%)
Negociações com perda:
6 (50.00%)
Melhor negociação:
7.88 USD
Pior negociação:
-11.18 USD
Lucro bruto:
31.80 USD (449 pips)
Perda bruta:
-46.39 USD (829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (19.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-1.22 USD
Lucro médio:
5.30 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.12 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.59 USD
Máximo:
19.88 USD (0.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.60% (19.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.65% (120.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDJPY 3
GBPJPY 3
GBPNZD 2
USDJPY 2
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDJPY 4
GBPJPY -30
GBPNZD -4
USDJPY 10
CADJPY 8
NZDCAD -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDJPY 50
GBPJPY -394
GBPNZD -260
USDJPY 147
CADJPY 103
NZDCAD -26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.88 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +19.11 USD
Máxima perda consecutiva: -19.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

E8Funding-Demo
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
VantageInternational-Live 11
0.33 × 3
VantageInternational-Demo
1.86 × 7
RadexMarkets-Real 6
5.60 × 5
RoboForex-ProCent-2
7.73 × 30
FBS-Real-9
12.67 × 3
Sem comentários
2026.01.06 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 02:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.03 08:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 08:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
