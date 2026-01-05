- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
6 (50.00%)
Negociações com perda:
6 (50.00%)
Melhor negociação:
7.88 USD
Pior negociação:
-11.18 USD
Lucro bruto:
31.80 USD (449 pips)
Perda bruta:
-46.39 USD (829 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (19.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.86%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
7 (58.33%)
Negociações curtas:
5 (41.67%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-1.22 USD
Lucro médio:
5.30 USD
Perda média:
-7.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.12 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.44%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.59 USD
Máximo:
19.88 USD (0.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.60% (19.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.65% (120.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDJPY
|2
|CADJPY
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDJPY
|4
|GBPJPY
|-30
|GBPNZD
|-4
|USDJPY
|10
|CADJPY
|8
|NZDCAD
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDJPY
|50
|GBPJPY
|-394
|GBPNZD
|-260
|USDJPY
|147
|CADJPY
|103
|NZDCAD
|-26
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.88 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +19.11 USD
Máxima perda consecutiva: -19.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 11
|0.33 × 3
|
VantageInternational-Demo
|1.86 × 7
|
RadexMarkets-Real 6
|5.60 × 5
|
RoboForex-ProCent-2
|7.73 × 30
|
FBS-Real-9
|12.67 × 3
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
1
0%
12
50%
100%
0.68
-1.22
USD
USD
4%
1:500