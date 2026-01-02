- Büyüme
İşlemler:
518
Kârla kapanan işlemler:
398 (76.83%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (23.17%)
En iyi işlem:
20.74 EUR
En kötü işlem:
-20.21 EUR
Brüt kâr:
734.22 EUR (76 955 pips)
Brüt zarar:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (18.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
25.18 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
9.69%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.84
Alış işlemleri:
262 (50.58%)
Satış işlemleri:
256 (49.42%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
0.85 EUR
Ortalama kâr:
1.84 EUR
Ortalama zarar:
-2.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-90.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-90.23 EUR (8)
Aylık büyüme:
34.89%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
91.16 EUR (11.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.09% (91.16 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.74 EUR
En kötü işlem: -20 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +18.80 EUR
Maksimum ardışık zarar: -90.23 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LibertexCom-MT5 Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
