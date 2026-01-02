SinyallerBölümler
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
518
Kârla kapanan işlemler:
398 (76.83%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (23.17%)
En iyi işlem:
20.74 EUR
En kötü işlem:
-20.21 EUR
Brüt kâr:
734.22 EUR (76 955 pips)
Brüt zarar:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (18.80 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
25.18 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
9.69%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
4.84
Alış işlemleri:
262 (50.58%)
Satış işlemleri:
256 (49.42%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
0.85 EUR
Ortalama kâr:
1.84 EUR
Ortalama zarar:
-2.44 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-90.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-90.23 EUR (8)
Aylık büyüme:
34.89%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
91.16 EUR (11.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.09% (91.16 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
İnceleme yok
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
