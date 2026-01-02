信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Golden Trend Signal
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
0条评论
4
0 / 0 USD
增长自 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
518
盈利交易:
398 (76.83%)
亏损交易:
120 (23.17%)
最好交易:
20.74 EUR
最差交易:
-20.21 EUR
毛利:
734.22 EUR (76 955 pips)
毛利亏损:
-292.94 EUR (32 194 pips)
最大连续赢利:
17 (18.80 EUR)
最大连续盈利:
25.18 EUR (3)
夏普比率:
0.27
交易活动:
n/a
最大入金加载:
9.69%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
220
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.84
长期交易:
262 (50.58%)
短期交易:
256 (49.42%)
利润因子:
2.51
预期回报:
0.85 EUR
平均利润:
1.84 EUR
平均损失:
-2.44 EUR
最大连续失误:
8 (-90.23 EUR)
最大连续亏损:
-90.23 EUR (8)
每月增长:
34.89%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
91.16 EUR (11.55%)
相对跌幅:
结余:
5.09% (91.16 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.74 EUR
最差交易: -20 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +18.80 EUR
最大连续亏损: -90.23 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LibertexCom-MT5 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
