交易:
518
盈利交易:
398 (76.83%)
亏损交易:
120 (23.17%)
最好交易:
20.74 EUR
最差交易:
-20.21 EUR
毛利:
734.22 EUR (76 955 pips)
毛利亏损:
-292.94 EUR (32 194 pips)
最大连续赢利:
17 (18.80 EUR)
最大连续盈利:
25.18 EUR (3)
夏普比率:
0.27
交易活动:
n/a
最大入金加载:
9.69%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
220
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.84
长期交易:
262 (50.58%)
短期交易:
256 (49.42%)
利润因子:
2.51
预期回报:
0.85 EUR
平均利润:
1.84 EUR
平均损失:
-2.44 EUR
最大连续失误:
8 (-90.23 EUR)
最大连续亏损:
-90.23 EUR (8)
每月增长:
34.89%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
91.16 EUR (11.55%)
相对跌幅:
结余:
5.09% (91.16 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.74 EUR
最差交易: -20 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +18.80 EUR
最大连续亏损: -90.23 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LibertexCom-MT5 Real Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
