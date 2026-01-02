- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
518
Negociações com lucro:
398 (76.83%)
Negociações com perda:
120 (23.17%)
Melhor negociação:
20.74 EUR
Pior negociação:
-20.21 EUR
Lucro bruto:
734.22 EUR (76 955 pips)
Perda bruta:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (18.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
25.18 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
9.69%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
220
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.84
Negociações longas:
262 (50.58%)
Negociações curtas:
256 (49.42%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
0.85 EUR
Lucro médio:
1.84 EUR
Perda média:
-2.44 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-90.23 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-90.23 EUR (8)
Crescimento mensal:
34.89%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
91.16 EUR (11.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (91.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.74 EUR
Pior negociação: -20 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +18.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -90.23 EUR
