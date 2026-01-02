SinaisSeções
Golden Trend Signal

4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
Negociações:
518
Negociações com lucro:
398 (76.83%)
Negociações com perda:
120 (23.17%)
Melhor negociação:
20.74 EUR
Pior negociação:
-20.21 EUR
Lucro bruto:
734.22 EUR (76 955 pips)
Perda bruta:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (18.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
25.18 EUR (3)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
9.69%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
220
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
4.84
Negociações longas:
262 (50.58%)
Negociações curtas:
256 (49.42%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
0.85 EUR
Lucro médio:
1.84 EUR
Perda média:
-2.44 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-90.23 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-90.23 EUR (8)
Crescimento mensal:
34.89%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
91.16 EUR (11.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.09% (91.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.74 EUR
Pior negociação: -20 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +18.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -90.23 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LibertexCom-MT5 Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
