- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
518
Profit Trade:
398 (76.83%)
Loss Trade:
120 (23.17%)
Best Trade:
20.74 EUR
Worst Trade:
-20.21 EUR
Profitto lordo:
734.22 EUR (76 955 pips)
Perdita lorda:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (18.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
25.18 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
220
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.84
Long Trade:
262 (50.58%)
Short Trade:
256 (49.42%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
0.85 EUR
Profitto medio:
1.84 EUR
Perdita media:
-2.44 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-90.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-90.23 EUR (8)
Crescita mensile:
34.89%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
91.16 EUR (11.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (91.16 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.74 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +18.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -90.23 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LibertexCom-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
