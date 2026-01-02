SegnaliSezioni
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
518
Profit Trade:
398 (76.83%)
Loss Trade:
120 (23.17%)
Best Trade:
20.74 EUR
Worst Trade:
-20.21 EUR
Profitto lordo:
734.22 EUR (76 955 pips)
Perdita lorda:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (18.80 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
25.18 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
9.69%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
220
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
4.84
Long Trade:
262 (50.58%)
Short Trade:
256 (49.42%)
Fattore di profitto:
2.51
Profitto previsto:
0.85 EUR
Profitto medio:
1.84 EUR
Perdita media:
-2.44 EUR
Massime perdite consecutive:
8 (-90.23 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-90.23 EUR (8)
Crescita mensile:
34.89%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
91.16 EUR (11.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.09% (91.16 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.74 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +18.80 EUR
Massima perdita consecutiva: -90.23 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LibertexCom-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
