トレード:
518
利益トレード:
398 (76.83%)
損失トレード:
120 (23.17%)
ベストトレード:
20.74 EUR
最悪のトレード:
-20.21 EUR
総利益:
734.22 EUR (76 955 pips)
総損失:
-292.94 EUR (32 194 pips)
最大連続の勝ち:
17 (18.80 EUR)
最大連続利益:
25.18 EUR (3)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
9.69%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
220
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.84
長いトレード:
262 (50.58%)
短いトレード:
256 (49.42%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
0.85 EUR
平均利益:
1.84 EUR
平均損失:
-2.44 EUR
最大連続の負け:
8 (-90.23 EUR)
最大連続損失:
-90.23 EUR (8)
月間成長:
34.89%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
91.16 EUR (11.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.09% (91.16 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
ベストトレード: +20.74 EUR
最悪のトレード: -20 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +18.80 EUR
最大連続損失: -90.23 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LibertexCom-MT5 Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
