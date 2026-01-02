シグナルセクション
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
518
利益トレード:
398 (76.83%)
損失トレード:
120 (23.17%)
ベストトレード:
20.74 EUR
最悪のトレード:
-20.21 EUR
総利益:
734.22 EUR (76 955 pips)
総損失:
-292.94 EUR (32 194 pips)
最大連続の勝ち:
17 (18.80 EUR)
最大連続利益:
25.18 EUR (3)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
9.69%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
220
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.84
長いトレード:
262 (50.58%)
短いトレード:
256 (49.42%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
0.85 EUR
平均利益:
1.84 EUR
平均損失:
-2.44 EUR
最大連続の負け:
8 (-90.23 EUR)
最大連続損失:
-90.23 EUR (8)
月間成長:
34.89%
アルゴリズム取引:
92%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
91.16 EUR (11.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.09% (91.16 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.74 EUR
最悪のトレード: -20 EUR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +18.80 EUR
最大連続損失: -90.23 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LibertexCom-MT5 Real Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
