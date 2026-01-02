СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Trend Signal
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
518
Прибыльных трейдов:
398 (76.83%)
Убыточных трейдов:
120 (23.17%)
Лучший трейд:
20.74 EUR
Худший трейд:
-20.21 EUR
Общая прибыль:
734.22 EUR (76 955 pips)
Общий убыток:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (18.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.18 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
9.69%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
220
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.84
Длинных трейдов:
262 (50.58%)
Коротких трейдов:
256 (49.42%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
0.85 EUR
Средняя прибыль:
1.84 EUR
Средний убыток:
-2.44 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-90.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-90.23 EUR (8)
Прирост в месяц:
34.89%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
91.16 EUR (11.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (91.16 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.74 EUR
Худший трейд: -20 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +18.80 EUR
Макс. убыток в серии: -90.23 EUR

Нет отзывов
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
