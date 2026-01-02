- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
518
Прибыльных трейдов:
398 (76.83%)
Убыточных трейдов:
120 (23.17%)
Лучший трейд:
20.74 EUR
Худший трейд:
-20.21 EUR
Общая прибыль:
734.22 EUR (76 955 pips)
Общий убыток:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (18.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
25.18 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
9.69%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
220
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
4.84
Длинных трейдов:
262 (50.58%)
Коротких трейдов:
256 (49.42%)
Профит фактор:
2.51
Мат. ожидание:
0.85 EUR
Средняя прибыль:
1.84 EUR
Средний убыток:
-2.44 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-90.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-90.23 EUR (8)
Прирост в месяц:
34.89%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
91.16 EUR (11.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.09% (91.16 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.74 EUR
Худший трейд: -20 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +18.80 EUR
Макс. убыток в серии: -90.23 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LibertexCom-MT5 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
