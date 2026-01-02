SeñalesSecciones
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
518
Transacciones Rentables:
398 (76.83%)
Transacciones Irrentables:
120 (23.17%)
Mejor transacción:
20.74 EUR
Peor transacción:
-20.21 EUR
Beneficio Bruto:
734.22 EUR (76 955 pips)
Pérdidas Brutas:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (18.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
25.18 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
9.69%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
220
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.84
Transacciones Largas:
262 (50.58%)
Transacciones Cortas:
256 (49.42%)
Factor de Beneficio:
2.51
Beneficio Esperado:
0.85 EUR
Beneficio medio:
1.84 EUR
Pérdidas medias:
-2.44 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-90.23 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.23 EUR (8)
Crecimiento al mes:
34.89%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
91.16 EUR (11.55%)
Reducción relativa:
De balance:
5.09% (91.16 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.74 EUR
Peor transacción: -20 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +18.80 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -90.23 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LibertexCom-MT5 Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
