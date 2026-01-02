- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
518
Transacciones Rentables:
398 (76.83%)
Transacciones Irrentables:
120 (23.17%)
Mejor transacción:
20.74 EUR
Peor transacción:
-20.21 EUR
Beneficio Bruto:
734.22 EUR (76 955 pips)
Pérdidas Brutas:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (18.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
25.18 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
9.69%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
220
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
4.84
Transacciones Largas:
262 (50.58%)
Transacciones Cortas:
256 (49.42%)
Factor de Beneficio:
2.51
Beneficio Esperado:
0.85 EUR
Beneficio medio:
1.84 EUR
Pérdidas medias:
-2.44 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-90.23 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.23 EUR (8)
Crecimiento al mes:
34.89%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
91.16 EUR (11.55%)
Reducción relativa:
De balance:
5.09% (91.16 EUR)
De fondos:
0.00% (0.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.74 EUR
Peor transacción: -20 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +18.80 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -90.23 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LibertexCom-MT5 Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios