SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Golden Trend Signal
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
518
Bénéfice trades:
398 (76.83%)
Perte trades:
120 (23.17%)
Meilleure transaction:
20.74 EUR
Pire transaction:
-20.21 EUR
Bénéfice brut:
734.22 EUR (76 955 pips)
Perte brute:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (18.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
25.18 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
9.69%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
220
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
4.84
Longs trades:
262 (50.58%)
Courts trades:
256 (49.42%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
0.85 EUR
Bénéfice moyen:
1.84 EUR
Perte moyenne:
-2.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-90.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-90.23 EUR (8)
Croissance mensuelle:
34.89%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
91.16 EUR (11.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.09% (91.16 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.74 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +18.80 EUR
Perte consécutive maximale: -90.23 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LibertexCom-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire