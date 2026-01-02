- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
518
Bénéfice trades:
398 (76.83%)
Perte trades:
120 (23.17%)
Meilleure transaction:
20.74 EUR
Pire transaction:
-20.21 EUR
Bénéfice brut:
734.22 EUR (76 955 pips)
Perte brute:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (18.80 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
25.18 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
9.69%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
220
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
4.84
Longs trades:
262 (50.58%)
Courts trades:
256 (49.42%)
Facteur de profit:
2.51
Rendement attendu:
0.85 EUR
Bénéfice moyen:
1.84 EUR
Perte moyenne:
-2.44 EUR
Pertes consécutives maximales:
8 (-90.23 EUR)
Perte consécutive maximale:
-90.23 EUR (8)
Croissance mensuelle:
34.89%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
91.16 EUR (11.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.09% (91.16 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +20.74 EUR
Pire transaction: -20 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +18.80 EUR
Perte consécutive maximale: -90.23 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LibertexCom-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
