- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
518
Gewinntrades:
398 (76.83%)
Verlusttrades:
120 (23.17%)
Bester Trade:
20.74 EUR
Schlechtester Trade:
-20.21 EUR
Bruttoprofit:
734.22 EUR (76 955 pips)
Bruttoverlust:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (18.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.18 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
9.69%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
220
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.84
Long-Positionen:
262 (50.58%)
Short-Positionen:
256 (49.42%)
Profit-Faktor:
2.51
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.84 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.44 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-90.23 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.23 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
34.89%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
91.16 EUR (11.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.09% (91.16 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|377
|EURUSD
|115
|USDCAD
|10
|XAUUSD
|3
|BRN
|3
|TF
|1
|EURUSD.m
|1
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|1
|FESX
|1
|USDX
|1
|YM
|1
|XRPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.m
|408
|EURUSD
|95
|USDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|BRN
|-2
|TF
|0
|EURUSD.m
|0
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|0
|NZDUSD
|0
|USDCHF
|0
|FESX
|-1
|USDX
|0
|YM
|0
|XRPUSD
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.m
|40K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|558
|XAUUSD
|340
|BRN
|-21
|TF
|1
|EURUSD.m
|-2
|GBPUSD
|0
|AUDUSD
|-2
|NZDUSD
|-2
|USDCHF
|0
|FESX
|-5
|USDX
|-16
|YM
|-1
|XRPUSD
|-1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.74 EUR
Schlechtester Trade: -20 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.23 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LibertexCom-MT5 Real Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
