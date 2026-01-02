SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Golden Trend Signal
Ayla Cavusoglu Ertem

Golden Trend Signal

Ayla Cavusoglu Ertem
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 35%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:33
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
518
Gewinntrades:
398 (76.83%)
Verlusttrades:
120 (23.17%)
Bester Trade:
20.74 EUR
Schlechtester Trade:
-20.21 EUR
Bruttoprofit:
734.22 EUR (76 955 pips)
Bruttoverlust:
-292.94 EUR (32 194 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (18.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.18 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.27
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
9.69%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
220
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
4.84
Long-Positionen:
262 (50.58%)
Short-Positionen:
256 (49.42%)
Profit-Faktor:
2.51
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.84 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.44 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-90.23 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.23 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
34.89%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
91.16 EUR (11.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.09% (91.16 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.m 377
EURUSD 115
USDCAD 10
XAUUSD 3
BRN 3
TF 1
EURUSD.m 1
GBPUSD 1
AUDUSD 1
NZDUSD 1
USDCHF 1
FESX 1
USDX 1
YM 1
XRPUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.m 408
EURUSD 95
USDCAD 3
XAUUSD 3
BRN -2
TF 0
EURUSD.m 0
GBPUSD 0
AUDUSD 0
NZDUSD 0
USDCHF 0
FESX -1
USDX 0
YM 0
XRPUSD -1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.m 40K
EURUSD 5K
USDCAD 558
XAUUSD 340
BRN -21
TF 1
EURUSD.m -2
GBPUSD 0
AUDUSD -2
NZDUSD -2
USDCHF 0
FESX -5
USDX -16
YM -1
XRPUSD -1.3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.74 EUR
Schlechtester Trade: -20 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.23 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LibertexCom-MT5 Real Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.03 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 00:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
