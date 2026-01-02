SinyallerBölümler
Cheang Jia Liang

Turtle and Hare

Cheang Jia Liang
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
En iyi işlem:
20.50 SGD
En kötü işlem:
-23.33 SGD
Brüt kâr:
33.35 SGD (536 pips)
Brüt zarar:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (12.85 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
20.50 SGD (1)
Sharpe oranı:
-0.43
Alım-satım etkinliği:
76.35%
Maks. mevduat yükü:
7.46%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
3 (37.50%)
Satış işlemleri:
5 (62.50%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-6.46 SGD
Ortalama kâr:
11.12 SGD
Ortalama zarar:
-17.00 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-46.89 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.89 SGD (3)
Aylık büyüme:
-2.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
51.64 SGD
Maksimum:
51.64 SGD (2.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.58% (51.64 SGD)
Varlığa göre:
0.94% (18.30 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -799
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.50 SGD
En kötü işlem: -23 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.85 SGD
Maksimum ardışık zarar: -46.89 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 20
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 4
Turtle not the hare
İnceleme yok
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
