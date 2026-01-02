- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
3 (37.50%)
Perte trades:
5 (62.50%)
Meilleure transaction:
20.50 SGD
Pire transaction:
-23.33 SGD
Bénéfice brut:
33.35 SGD (536 pips)
Perte brute:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (12.85 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.50 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.43
Activité de trading:
76.35%
Charge de dépôt maximale:
7.46%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
3 (37.50%)
Courts trades:
5 (62.50%)
Facteur de profit:
0.39
Rendement attendu:
-6.46 SGD
Bénéfice moyen:
11.12 SGD
Perte moyenne:
-17.00 SGD
Pertes consécutives maximales:
3 (-46.89 SGD)
Perte consécutive maximale:
-46.89 SGD (3)
Croissance mensuelle:
-2.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.64 SGD
Maximal:
51.64 SGD (2.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.58% (51.64 SGD)
Par fonds propres:
0.94% (18.30 SGD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +20.50 SGD
Pire transaction: -23 SGD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.85 SGD
Perte consécutive maximale: -46.89 SGD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 20
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 4
