Cheang Jia Liang

Turtle and Hare

Cheang Jia Liang
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8
Bénéfice trades:
3 (37.50%)
Perte trades:
5 (62.50%)
Meilleure transaction:
20.50 SGD
Pire transaction:
-23.33 SGD
Bénéfice brut:
33.35 SGD (536 pips)
Perte brute:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (12.85 SGD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.50 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.43
Activité de trading:
76.35%
Charge de dépôt maximale:
7.46%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
3 (37.50%)
Courts trades:
5 (62.50%)
Facteur de profit:
0.39
Rendement attendu:
-6.46 SGD
Bénéfice moyen:
11.12 SGD
Perte moyenne:
-17.00 SGD
Pertes consécutives maximales:
3 (-46.89 SGD)
Perte consécutive maximale:
-46.89 SGD (3)
Croissance mensuelle:
-2.58%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.64 SGD
Maximal:
51.64 SGD (2.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.58% (51.64 SGD)
Par fonds propres:
0.94% (18.30 SGD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -799
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.50 SGD
Pire transaction: -23 SGD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +12.85 SGD
Perte consécutive maximale: -46.89 SGD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 20
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 4
Turtle not the hare
Aucun avis
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
