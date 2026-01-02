- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
20.50 SGD
Peor transacción:
-23.33 SGD
Beneficio Bruto:
33.35 SGD (536 pips)
Pérdidas Brutas:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (12.85 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.50 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.43
Actividad comercial:
77.77%
Carga máxima del depósito:
7.46%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
0.39
Beneficio Esperado:
-6.46 SGD
Beneficio medio:
11.12 SGD
Pérdidas medias:
-17.00 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-46.89 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.89 SGD (3)
Crecimiento al mes:
-2.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.64 SGD
Máxima:
51.64 SGD (2.58%)
Reducción relativa:
De balance:
2.58% (51.64 SGD)
De fondos:
0.94% (18.30 SGD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 20
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 4
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
USD
1.9K
SGD
SGD
2
0%
8
37%
78%
0.39
-6.46
SGD
SGD
3%
1:50