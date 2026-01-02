SeñalesSecciones
Cheang Jia Liang

Turtle and Hare

Cheang Jia Liang
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -3%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
3 (37.50%)
Transacciones Irrentables:
5 (62.50%)
Mejor transacción:
20.50 SGD
Peor transacción:
-23.33 SGD
Beneficio Bruto:
33.35 SGD (536 pips)
Pérdidas Brutas:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (12.85 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.50 SGD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.43
Actividad comercial:
77.77%
Carga máxima del depósito:
7.46%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
3 (37.50%)
Transacciones Cortas:
5 (62.50%)
Factor de Beneficio:
0.39
Beneficio Esperado:
-6.46 SGD
Beneficio medio:
11.12 SGD
Pérdidas medias:
-17.00 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-46.89 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.89 SGD (3)
Crecimiento al mes:
-2.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.64 SGD
Máxima:
51.64 SGD (2.58%)
Reducción relativa:
De balance:
2.58% (51.64 SGD)
De fondos:
0.94% (18.30 SGD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -799
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 20
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 4
Turtle not the hare
No hay comentarios
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Turtle and Hare
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
1.9K
SGD
2
0%
8
37%
78%
0.39
-6.46
SGD
3%
1:50
