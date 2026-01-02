SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Turtle and Hare
Cheang Jia Liang

Turtle and Hare

0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
20.50 SGD
Schlechtester Trade:
-23.33 SGD
Bruttoprofit:
33.35 SGD (536 pips)
Bruttoverlust:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (12.85 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.50 SGD (1)
Sharpe Ratio:
-0.43
Trading-Aktivität:
76.35%
Max deposit load:
7.46%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
0.39
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.46 SGD
Durchschnittlicher Profit:
11.12 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.00 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-46.89 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.89 SGD (3)
Wachstum pro Monat :
-2.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.64 SGD
Maximaler:
51.64 SGD (2.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.58% (51.64 SGD)
Kapital:
0.94% (18.30 SGD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -799
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.50 SGD
Schlechtester Trade: -23 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.85 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.89 SGD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 20
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 4
Turtle not the hare
Keine Bewertungen
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Turtle and Hare
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
1.9K
SGD
2
0%
8
37%
76%
0.39
-6.46
SGD
3%
1:50
