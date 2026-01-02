- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
3 (37.50%)
Verlusttrades:
5 (62.50%)
Bester Trade:
20.50 SGD
Schlechtester Trade:
-23.33 SGD
Bruttoprofit:
33.35 SGD (536 pips)
Bruttoverlust:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (12.85 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.50 SGD (1)
Sharpe Ratio:
-0.43
Trading-Aktivität:
76.35%
Max deposit load:
7.46%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
3 (37.50%)
Short-Positionen:
5 (62.50%)
Profit-Faktor:
0.39
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.46 SGD
Durchschnittlicher Profit:
11.12 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.00 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-46.89 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.89 SGD (3)
Wachstum pro Monat :
-2.58%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.64 SGD
Maximaler:
51.64 SGD (2.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.58% (51.64 SGD)
Kapital:
0.94% (18.30 SGD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.50 SGD
Schlechtester Trade: -23 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +12.85 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.89 SGD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 20
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 4
Turtle not the hare
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
USD
1.9K
SGD
SGD
2
0%
8
37%
76%
0.39
-6.46
SGD
SGD
3%
1:50