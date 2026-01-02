- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
3 (37.50%)
Loss Trade:
5 (62.50%)
Best Trade:
20.50 SGD
Worst Trade:
-23.33 SGD
Profitto lordo:
33.35 SGD (536 pips)
Perdita lorda:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (12.85 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
20.50 SGD (1)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
76.35%
Massimo carico di deposito:
7.46%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
3 (37.50%)
Short Trade:
5 (62.50%)
Fattore di profitto:
0.39
Profitto previsto:
-6.46 SGD
Profitto medio:
11.12 SGD
Perdita media:
-17.00 SGD
Massime perdite consecutive:
3 (-46.89 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-46.89 SGD (3)
Crescita mensile:
-2.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.64 SGD
Massimale:
51.64 SGD (2.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.58% (51.64 SGD)
Per equità:
0.94% (18.30 SGD)
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.50 SGD
Worst Trade: -23 SGD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.85 SGD
Massima perdita consecutiva: -46.89 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 20
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 4
