Negociações:
8
Negociações com lucro:
3 (37.50%)
Negociações com perda:
5 (62.50%)
Melhor negociação:
20.50 SGD
Pior negociação:
-23.33 SGD
Lucro bruto:
33.35 SGD (536 pips)
Perda bruta:
-84.99 SGD (1 335 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (12.85 SGD)
Máximo lucro consecutivo:
20.50 SGD (1)
Índice de Sharpe:
-0.43
Atividade de negociação:
75.29%
Depósito máximo carregado:
7.46%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.39
Valor esperado:
-6.46 SGD
Lucro médio:
11.12 SGD
Perda média:
-17.00 SGD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-46.89 SGD)
Máxima perda consecutiva:
-46.89 SGD (3)
Crescimento mensal:
-2.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.64 SGD
Máximo:
51.64 SGD (2.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.58% (51.64 SGD)
Pelo Capital Líquido:
0.94% (18.30 SGD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 20
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 4
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
1.9K
SGD
SGD
2
0%
8
37%
75%
0.39
-6.46
SGD
SGD
3%
1:50