트레이드:
19
이익 거래:
9 (47.36%)
손실 거래:
10 (52.63%)
최고의 거래:
27.32 SGD
최악의 거래:
-28.90 SGD
총 수익:
87.85 SGD (1 467 pips)
총 손실:
-145.11 SGD (2 267 pips)
연속 최대 이익:
3 (49.87 SGD)
연속 최대 이익:
49.87 SGD (3)
샤프 비율:
-0.20
거래 활동:
90.28%
최대 입금량:
22.39%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.99
롱(주식매수):
10 (52.63%)
숏(주식차입매도):
9 (47.37%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-3.01 SGD
평균 이익:
9.76 SGD
평균 손실:
-14.51 SGD
연속 최대 손실:
4 (-75.79 SGD)
연속 최대 손실:
-75.79 SGD (4)
월별 성장률:
-2.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
80.54 SGD
최대한의:
80.54 SGD (4.03%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.03% (80.54 SGD)
자본금별:
1.33% (25.88 SGD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-800
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
최고의 거래: +27.32 SGD
최악의 거래: -29 SGD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +49.87 SGD
연속 최대 손실: -75.79 SGD
Turtle not the hare
