- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
20.50 SGD
最悪のトレード:
-23.33 SGD
総利益:
33.35 SGD (536 pips)
総損失:
-84.99 SGD (1 335 pips)
最大連続の勝ち:
2 (12.85 SGD)
最大連続利益:
20.50 SGD (1)
シャープレシオ:
-0.43
取引アクティビティ:
76.35%
最大入金額:
7.46%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.39
期待されたペイオフ:
-6.46 SGD
平均利益:
11.12 SGD
平均損失:
-17.00 SGD
最大連続の負け:
3 (-46.89 SGD)
最大連続損失:
-46.89 SGD (3)
月間成長:
-2.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.64 SGD
最大の:
51.64 SGD (2.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.58% (51.64 SGD)
エクイティによる:
0.94% (18.30 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.50 SGD
最悪のトレード: -23 SGD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +12.85 SGD
最大連続損失: -46.89 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.90 × 20
|
OANDA-v20 Live-1
|2.50 × 4
Turtle not the hare
レビューなし
