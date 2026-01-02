シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Turtle and Hare
Cheang Jia Liang

Turtle and Hare

Cheang Jia Liang
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -3%
OANDA-v20 Live-4
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
3 (37.50%)
損失トレード:
5 (62.50%)
ベストトレード:
20.50 SGD
最悪のトレード:
-23.33 SGD
総利益:
33.35 SGD (536 pips)
総損失:
-84.99 SGD (1 335 pips)
最大連続の勝ち:
2 (12.85 SGD)
最大連続利益:
20.50 SGD (1)
シャープレシオ:
-0.43
取引アクティビティ:
76.35%
最大入金額:
7.46%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.39
期待されたペイオフ:
-6.46 SGD
平均利益:
11.12 SGD
平均損失:
-17.00 SGD
最大連続の負け:
3 (-46.89 SGD)
最大連続損失:
-46.89 SGD (3)
月間成長:
-2.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.64 SGD
最大の:
51.64 SGD (2.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.58% (51.64 SGD)
エクイティによる:
0.94% (18.30 SGD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -799
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.50 SGD
最悪のトレード: -23 SGD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +12.85 SGD
最大連続損失: -46.89 SGD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 20
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 4
Turtle not the hare
レビューなし
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
