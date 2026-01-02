信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Turtle and Hare
Cheang Jia Liang

Turtle and Hare

Cheang Jia Liang
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
OANDA-v20 Live-4
1:50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
20.50 SGD
最差交易:
-23.33 SGD
毛利:
33.35 SGD (536 pips)
毛利亏损:
-84.99 SGD (1 335 pips)
最大连续赢利:
2 (12.85 SGD)
最大连续盈利:
20.50 SGD (1)
夏普比率:
-0.43
交易活动:
74.15%
最大入金加载:
7.46%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-1.00
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.39
预期回报:
-6.46 SGD
平均利润:
11.12 SGD
平均损失:
-17.00 SGD
最大连续失误:
3 (-46.89 SGD)
最大连续亏损:
-46.89 SGD (3)
每月增长:
-2.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
51.64 SGD
最大值:
51.64 SGD (2.58%)
相对跌幅:
结余:
2.58% (51.64 SGD)
净值:
0.94% (18.30 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -40
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -799
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.50 SGD
最差交易: -23 SGD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +12.85 SGD
最大连续亏损: -46.89 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.90 × 20
OANDA-v20 Live-1
2.50 × 4
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Turtle not the hare
没有评论
2026.01.05 00:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.04 23:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Turtle and Hare
每月30 USD
-3%
0
0
USD
1.9K
SGD
2
0%
8
37%
74%
0.39
-6.46
SGD
3%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载