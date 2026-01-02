- 成长
交易:
8
盈利交易:
3 (37.50%)
亏损交易:
5 (62.50%)
最好交易:
20.50 SGD
最差交易:
-23.33 SGD
毛利:
33.35 SGD (536 pips)
毛利亏损:
-84.99 SGD (1 335 pips)
最大连续赢利:
2 (12.85 SGD)
最大连续盈利:
20.50 SGD (1)
夏普比率:
-0.43
交易活动:
74.15%
最大入金加载:
7.46%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-1.00
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.39
预期回报:
-6.46 SGD
平均利润:
11.12 SGD
平均损失:
-17.00 SGD
最大连续失误:
3 (-46.89 SGD)
最大连续亏损:
-46.89 SGD (3)
每月增长:
-2.58%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
51.64 SGD
最大值:
51.64 SGD (2.58%)
相对跌幅:
结余:
2.58% (51.64 SGD)
净值:
0.94% (18.30 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-40
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-799
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
