SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EagleWING 01
Roni Gautama

EagleWING 01

Roni Gautama
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FXTRADING.com-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13 175
Kârla kapanan işlemler:
7 968 (60.47%)
Zararla kapanan işlemler:
5 207 (39.52%)
En iyi işlem:
5 318.67 USD
En kötü işlem:
-1 313.64 USD
Brüt kâr:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Brüt zarar:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (9 235.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26 604.81 USD (36)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3266
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
8 705 (66.07%)
Satış işlemleri:
4 470 (33.93%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.48 USD
Ortalama kâr:
23.49 USD
Ortalama zarar:
-27.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-18 686.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 686.43 USD (37)
Aylık büyüme:
15.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18 686.43 USD (5.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.67% (18 686.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sd 13173
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sd 46K
XAUUSD -1
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sd 803K
XAUUSD -72
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 318.67 USD
En kötü işlem: -1 314 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +9 235.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 686.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
