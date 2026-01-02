- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13 175
Kârla kapanan işlemler:
7 968 (60.47%)
Zararla kapanan işlemler:
5 207 (39.52%)
En iyi işlem:
5 318.67 USD
En kötü işlem:
-1 313.64 USD
Brüt kâr:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Brüt zarar:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (9 235.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
26 604.81 USD (36)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3266
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
8 705 (66.07%)
Satış işlemleri:
4 470 (33.93%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.48 USD
Ortalama kâr:
23.49 USD
Ortalama zarar:
-27.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-18 686.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18 686.43 USD (37)
Aylık büyüme:
15.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18 686.43 USD (5.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.67% (18 686.43 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 318.67 USD
En kötü işlem: -1 314 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 37
Maksimum ardışık kâr: +9 235.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -18 686.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXTRADING.com-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
İnceleme yok