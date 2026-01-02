- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
13 175
Transacciones Rentables:
7 968 (60.47%)
Transacciones Irrentables:
5 207 (39.52%)
Mejor transacción:
5 318.67 USD
Peor transacción:
-1 313.64 USD
Beneficio Bruto:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Pérdidas Brutas:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (9 235.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
26 604.81 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3266
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
2.45
Transacciones Largas:
8 705 (66.07%)
Transacciones Cortas:
4 470 (33.93%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
3.48 USD
Beneficio medio:
23.49 USD
Pérdidas medias:
-27.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-18 686.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-18 686.43 USD (37)
Crecimiento al mes:
15.98%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18 686.43 USD (5.43%)
Reducción relativa:
De balance:
5.67% (18 686.43 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5 318.67 USD
Peor transacción: -1 314 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 37
Beneficio máximo consecutivo: +9 235.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18 686.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FXTRADING.com-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
No hay comentarios