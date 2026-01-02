- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
13 175
Gewinntrades:
7 968 (60.47%)
Verlusttrades:
5 207 (39.52%)
Bester Trade:
5 318.67 USD
Schlechtester Trade:
-1 313.64 USD
Bruttoprofit:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Bruttoverlust:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (9 235.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 604.81 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3266
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
8 705 (66.07%)
Short-Positionen:
4 470 (33.93%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
3.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-18 686.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18 686.43 USD (37)
Wachstum pro Monat :
15.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18 686.43 USD (5.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.67% (18 686.43 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 318.67 USD
Schlechtester Trade: -1 314 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 235.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18 686.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FXTRADING.com-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
Investizo-Real
|5.50 × 2
