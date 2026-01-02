SignaleKategorien
Trades insgesamt:
13 175
Gewinntrades:
7 968 (60.47%)
Verlusttrades:
5 207 (39.52%)
Bester Trade:
5 318.67 USD
Schlechtester Trade:
-1 313.64 USD
Bruttoprofit:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Bruttoverlust:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (9 235.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
26 604.81 USD (36)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3266
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
2.45
Long-Positionen:
8 705 (66.07%)
Short-Positionen:
4 470 (33.93%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
3.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-18 686.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-18 686.43 USD (37)
Wachstum pro Monat :
15.98%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18 686.43 USD (5.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.67% (18 686.43 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sd 13173
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sd 46K
XAUUSD -1
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sd 803K
XAUUSD -72
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 318.67 USD
Schlechtester Trade: -1 314 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 37
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 235.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18 686.43 USD

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
