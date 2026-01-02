- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13 175
Прибыльных трейдов:
7 968 (60.47%)
Убыточных трейдов:
5 207 (39.52%)
Лучший трейд:
5 318.67 USD
Худший трейд:
-1 313.64 USD
Общая прибыль:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Общий убыток:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (9 235.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
26 604.81 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3266
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
8 705 (66.07%)
Коротких трейдов:
4 470 (33.93%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
23.49 USD
Средний убыток:
-27.15 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-18 686.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 686.43 USD (37)
Прирост в месяц:
15.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18 686.43 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.67% (18 686.43 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 318.67 USD
Худший трейд: -1 314 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 37
Макс. прибыль в серии: +9 235.21 USD
Макс. убыток в серии: -18 686.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
