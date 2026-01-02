СигналыРазделы
Roni Gautama

EagleWING 01

Roni Gautama
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 16%
FXTRADING.com-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
13 175
Прибыльных трейдов:
7 968 (60.47%)
Убыточных трейдов:
5 207 (39.52%)
Лучший трейд:
5 318.67 USD
Худший трейд:
-1 313.64 USD
Общая прибыль:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Общий убыток:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (9 235.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
26 604.81 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3266
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
2.45
Длинных трейдов:
8 705 (66.07%)
Коротких трейдов:
4 470 (33.93%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
3.48 USD
Средняя прибыль:
23.49 USD
Средний убыток:
-27.15 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-18 686.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-18 686.43 USD (37)
Прирост в месяц:
15.98%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18 686.43 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.67% (18 686.43 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sd 13173
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sd 46K
XAUUSD -1
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sd 803K
XAUUSD -72
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Нет отзывов
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
