- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
13 175
利益トレード:
7 968 (60.47%)
損失トレード:
5 207 (39.52%)
ベストトレード:
5 318.67 USD
最悪のトレード:
-1 313.64 USD
総利益:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
総損失:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
最大連続の勝ち:
39 (9 235.21 USD)
最大連続利益:
26 604.81 USD (36)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3266
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
2.45
長いトレード:
8 705 (66.07%)
短いトレード:
4 470 (33.93%)
プロフィットファクター:
1.32
期待されたペイオフ:
3.48 USD
平均利益:
23.49 USD
平均損失:
-27.15 USD
最大連続の負け:
37 (-18 686.43 USD)
最大連続損失:
-18 686.43 USD (37)
月間成長:
15.98%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18 686.43 USD (5.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.67% (18 686.43 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 318.67 USD
最悪のトレード: -1 314 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 37
最大連続利益: +9 235.21 USD
最大連続損失: -18 686.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXTRADING.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
