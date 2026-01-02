いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXTRADING.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 Axi-US02-Live 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 0.23 × 64 ICMarketsSC-Live08 2.00 × 11 FXTRADING.com-Live 2.32 × 446 ICMarketsSC-Live23 3.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 4.58 × 43 Investizo-Real 5.50 × 2 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは