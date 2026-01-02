SinaisSeções
Roni Gautama

EagleWING 01

Roni Gautama
4 semanas
crescimento desde 2025 16%
FXTRADING.com-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13 175
Negociações com lucro:
7 968 (60.47%)
Negociações com perda:
5 207 (39.52%)
Melhor negociação:
5 318.67 USD
Pior negociação:
-1 313.64 USD
Lucro bruto:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Perda bruta:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (9 235.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26 604.81 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3266
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
8 705 (66.07%)
Negociações curtas:
4 470 (33.93%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
3.48 USD
Lucro médio:
23.49 USD
Perda média:
-27.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-18 686.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18 686.43 USD (37)
Crescimento mensal:
15.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18 686.43 USD (5.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.67% (18 686.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sd 13173
XAUUSD 2
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 318.67 USD
Pior negociação: -1 314 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +9 235.21 USD
Máxima perda consecutiva: -18 686.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Sem comentários
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
