Negociações:
13 175
Negociações com lucro:
7 968 (60.47%)
Negociações com perda:
5 207 (39.52%)
Melhor negociação:
5 318.67 USD
Pior negociação:
-1 313.64 USD
Lucro bruto:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Perda bruta:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (9 235.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26 604.81 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
3266
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
2.45
Negociações longas:
8 705 (66.07%)
Negociações curtas:
4 470 (33.93%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
3.48 USD
Lucro médio:
23.49 USD
Perda média:
-27.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-18 686.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-18 686.43 USD (37)
Crescimento mensal:
15.98%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18 686.43 USD (5.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.67% (18 686.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Melhor negociação: +5 318.67 USD
Pior negociação: -1 314 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 37
Máximo lucro consecutivo: +9 235.21 USD
Máxima perda consecutiva: -18 686.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
